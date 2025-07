Opluchting voor Ajax: 'Farioli zal niet voor Ajax-spelers gaan'

"Ik ben totaal niet verrast dat Farioli een nieuwe club heeft gevonden, maar het heeft me wel verrast dat hij niet in de Serie A, Premier League of Bundesliga aan de slag is gegaan", vertelt Di Marzio aan SoccerNews. De interesse van Porto was al langer aanwezig: "Ik wist in januari al dat Porto hem wilde hebben, maar toen kon hij Ajax niet verlaten. Na het WK voor clubteams zijn ze opnieuw concreet geworden."

Farioli wordt gezien als een frisse wind in Estádio do Dragão. "Hij kan positivisme en enthousiasme toevoegen bij Porto." De Portugese club wordt sindsdien aan diverse (oud-)Ajacieden gelinkt, maar Di Marzio verwacht geen Amsterdamse exodus richting Portugal: "Ik denk niet dat ze voor spelers van Ajax zullen gaan. Farioli zal zich schikken naar de strategie van Porto, en dat betekent vooral inzetten op talent uit Zuid-Amerika en Kroatië."