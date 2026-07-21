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Opluchting voor Ajax: Marcos Leonardo is toch speelgerechtigd

Gijs Kila
bron: UEFA
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © BSR Agency

Ajax kan donderdag in de Conference League-voorronde tegen FK Vojvodina alsnog beschikken over Marcos Leonardo en Maher Carrizo. De twee ontbraken aanvankelijk op de A-lijst voor het tweeluik, maar zijn op tijd toegevoegd aan de selectie die bij de UEFA is ingediend.

Dinsdag leverde Ajax de oorspronkelijke A-lijst in, waarop de namen van Leonardo en Carrizo nog ontbraken. Leonardo wachtte op dat moment nog op de benodigde werk- en speelvergunningen, terwijl onduidelijk was waarom Carrizo niet was opgenomen. Clubs mogen tot een dag voor de eerste wedstrijd van een Europees tweeluik nog twee spelers toevoegen aan de A-lijst, en Ajax heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt.

Daardoor zijn zowel Leonardo als Carrizo beschikbaar voor trainer Míchel tegen Vojvodina. De Amsterdammers hadden aanvankelijk 24 spelers op de A-lijst staan. Met de toevoeging van het duo komt het totaal op 26, waardoor Tristan Gooijer buiten de boot valt.

Gooijer kan bovendien niet worden overgeheveld naar de B-lijst. De verdediger is geboren in 2004 en voldoet daardoor niet aan de UEFA-voorwaarden voor die lijst. Spelers als Mika Godts, Dies Janse, Mohamed Abdalla, Aaron Bouwman, Pharell Nash en Abdellah Ouazane staan wel op de B-lijst en zijn daardoor eveneens inzetbaar in het Europese tweeluik met FK Vojvodina.

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