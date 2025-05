'Opmerkelijk: Ajax in de markt voor spits met nul doelpunten'

Matkovic is een fysiek sterke spits van 1,91 meter, maar hij kan ook op de vleugels uit de voeten. Afgelopen seizoen kwam hij vijftien keer in actie in de Kroatische competitie, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel één assist afleverde. Een groot deel van de tweede seizoenshelft stond hij aan de kant vanwege een ingescheurde kruisband. De verwachting is dat hij deze zomer volledig hersteld is.

Eerder dit seizoen wist Matkovic wel tweemaal te scoren in de Conference League-voorrondes tegen Zira. Toch blijft de belangstelling voor hem onverminderd groot. Meerdere Europese clubs zouden interesse hebben, waarbij Ajax wordt genoemd als een van de serieuze kandidaten.

Osijek zou volgens berichten openstaan voor een transfer bij een bedrag tussen de twee en drie miljoen euro. Matkovic ligt nog tot medio 2027 vast in Kroatië en heeft volgens schattingen een marktwaarde van zo’n 5,6 miljoen euro. Of Ajax bereid is om in te gaan op de vraagprijs is vooralsnog onduidelijk.