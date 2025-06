Opmerkelijk: Emanuelson ontkent geruchten lachend op social media

Urby Emanuelson heeft ontkend dat hij inmiddels een contract heeft getekend bij Ajax. De voormalig Ajacied werd woensdagavond plotseling gemist in de studio van Ziggo Sport, waar hij normaal als analist aanschuift tijdens wedstrijden van Jong Oranje.

Urby Emanuelson maakte via X korte metten met het gerucht dat hij onderweg was naar Amsterdam om te tekenen bij Ajax. "Hahahaha niet waar", reageerde de oud-Ajacied onder een bericht van ESPN waarin werd gesuggereerd dat hij zich zou voegen bij de staf van John Heitinga.

De geruchten ontstonden nadat analist Sam van Royen bij Ziggo Sport vertelde dat Emanuelson woensdagochtend vroeg richting de club zou zijn vertrokken. Eerder gaf Emanuelson zelf al aan dat hij "in gesprek is met Ajax", maar benadrukte dat er "nog niks zeker" is.