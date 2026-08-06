Opmerkelijk: twee Ajacieden doen verzoek tot een andere naam

Marc-André ter Stegen en Ajax-trainer Míchel zullen voortaan onder een andere naam worden aangeduid. Dat meldt De Telegraaf . Zowel de doelman als de hoofdtrainer heeft zelf verzocht om een aangepaste naamvoering.

Volgens de krant viel het bij de presentatie van de Duitse doelman al op dat Ajax een andere naam gebruikte. "Het was opvallend. In het persbericht over de komst van Marc-André ter Stegen repte Ajax over Marc ter Stegen. Het blijkt op verzoek van de Duitse keeper, die vanaf nu bij Ajax dus Marc ter Stegen heet."

Ook de Spaanse trainer wil voortaan anders worden vermeld. "In het Spaans heet hij Michel Sanchez. En zo zal hij voortaan worden neergezet. En nadat die naam de eerste keer voluit is geschreven, staat er verder Sanchez", aldus De Telegraaf.