Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'
Hoewel Mika Godts hard op weg lijkt naar Paris Saint-Germain, is een transfer naar de Franse topclub volgens TeamTalk nog niet volledig in kannen en kruiken. Het Engelse medium meldt dat Arsenal en Liverpool nog altijd de mogelijkheid hebben om zich in de strijd om de Ajax-aanvaller te mengen.
Beide Premier League-clubs zouden de 21-jarige Belg al langere tijd volgen. Nu Godts dicht bij een vertrek uit Amsterdam staat, zouden Arsenal en Liverpool volgens TeamTalk kunnen proberen de overstap naar PSG alsnog te dwarsbomen.
Ajax houdt vooralsnog vast aan een vraagprijs van ongeveer zestig miljoen euro. Eerder werd al bekend dat technisch directeur Jordi Cruijff de buitenspeler het liefst nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA ziet blijven, ondanks de concrete belangstelling van de Franse kampioen.
"Ondanks de publieke positie van Ajax én de nadrukkelijke belangstelling van PSG, volgen Arsenal en Liverpool de ontwikkelingen rond de transfer en kunnen ze de kans krijgen om deze te kapen", schrijft TeamTalk.
Toch lijkt een overstap naar Paris Saint-Germain op dit moment het meest voor de hand te liggen. De zaakwaarnemer van Godts maakte zaterdag al bekend dat de Belg op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Champions League-winnaar. Volgens de huidige berichtgeving hebben andere clubs bovendien nog geen contact opgenomen met de entourage van de Ajax-aanvaller.
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