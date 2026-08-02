Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'

Amber
bron: TeamTalk
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Hoewel Mika Godts hard op weg lijkt naar Paris Saint-Germain, is een transfer naar de Franse topclub volgens TeamTalk nog niet volledig in kannen en kruiken. Het Engelse medium meldt dat Arsenal en Liverpool nog altijd de mogelijkheid hebben om zich in de strijd om de Ajax-aanvaller te mengen.

Beide Premier League-clubs zouden de 21-jarige Belg al langere tijd volgen. Nu Godts dicht bij een vertrek uit Amsterdam staat, zouden Arsenal en Liverpool volgens TeamTalk kunnen proberen de overstap naar PSG alsnog te dwarsbomen.

Ajax houdt vooralsnog vast aan een vraagprijs van ongeveer zestig miljoen euro. Eerder werd al bekend dat technisch directeur Jordi Cruijff de buitenspeler het liefst nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA ziet blijven, ondanks de concrete belangstelling van de Franse kampioen.

"Ondanks de publieke positie van Ajax én de nadrukkelijke belangstelling van PSG, volgen Arsenal en Liverpool de ontwikkelingen rond de transfer en kunnen ze de kans krijgen om deze te kapen", schrijft TeamTalk.

Toch lijkt een overstap naar Paris Saint-Germain op dit moment het meest voor de hand te liggen. De zaakwaarnemer van Godts maakte zaterdag al bekend dat de Belg op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Champions League-winnaar. Volgens de huidige berichtgeving hebben andere clubs bovendien nog geen contact opgenomen met de entourage van de Ajax-aanvaller.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws