'Opmerkelijke wending, Duitsers willen deal Ko Itakura kapen'

Ajax en Feyenoord hebben er een serieuze concurrent bij in de race om Ko Itakura. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft nu ook Eintracht Frankfurt de onderhandelingen geopend met Borussia Mönchengladbach over de Japanse verdediger.

De Duitse club, die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Bundesliga, kan – net als Ajax – deelname aan de Champions League garanderen. Frankfurt probeert te profiteren van het afgewezen bod van Ajax en is inmiddels in gesprek met Mönchengladbach. Vooralsnog lijkt Itakura alleen met de Amsterdammers tot een persoonlijk akkoord te zijn gekomen.

Itakura staat al weken op de radar van de Nederlandse topclubs. PSV toonde als eerste concrete belangstelling, maar haakte af vanwege de hoge vraagprijs. Ajax nam het stokje over en bracht een officieel bod uit. Niet veel later toonde ook Feyenoord interesse, al hebben zij dinsdag Anel Ahmedhodzic van Sheffield United gepresenteerd.

Mönchengladbach zou naar verluidt minstens tien miljoen euro plus bonussen willen ontvangen voor de 28-jarige centrumverdediger, die nog tot medio 2026 onder contract staat. Door de grote belangstelling heeft de Bundesliga-club een sterke onderhandelingspositie.