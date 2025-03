Oppermachtig Ajax zegeviert tegen PSV en zet stap richting titel

Ajax heeft zondag een enorme stap richting de landstitel gezet. De Amsterdammers pakten zondag in het Philips Stadion drie punten tegen concurrent PSV. Dankzij Davy Klaassen en Bertrand Traoré won Ajax met 2-0.

In Eindhoven koos Francesco Farioli voor onder meer Steven Berghuis in de basis. Hij kreeg de voorkeur boven Bertrand Traoré. Na het eerste fluitsignaal was de spanning direct voelbaar. Ajax creëerde de eerste kans via Kenneth Taylor, maar daarna greep PSV het initiatief. De Amsterdamse verdediging hield stand.

Daarna was het aan Ajax. Brian Brobbey kreeg na een halfuur spelen een enorme kans. De spits kon de hoek uitkiezen, maar schampte de bal. Klaassen rondde vijf minuten later wel af. 'Mister 1-0' schoot raak na een afgeslagen vrije trap. Daardoor ging Ajax met een nipte voorsprong de rust in.

In de tweede helft werd die voorsprong niet meer weggegeven. PSV schoot uit de kleedkamers, maar slaagde er niet in om Matheus te passeren. Met nog ruim twintig minuten te spelen gooide Ajax het duel in het slot. Invaller Traoré schoot niet hard, maar wel zuiver: 0-2.

De ploeg van Farioli kreeg daarna ook nog mogelijkheden op de derde goal. Taylor schoot tot twee keer toe net over. Ook in de blessuretijd kwam de Amsterdamse zege niet meer in gevaar. Ajax staat nu op 67 punten, PSV volgt op 58 punten. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan.