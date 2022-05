Geschreven door Jessica Westdijk 10 mei 2022 om 16:05

Woensdagavond kroont Ajax zich bij winst tegen sc Heerenveen voor de 36e keer tot kampioen van Nederland.

Iedereen die woensdag aanwezig is in de Johan Cruijff Arena, kan daar natuurlijk zijn steentje aan bijdragen. Daarom is de oproep aan alle supporters om in het wit rood wit naar het stadion te komen en vroeg aanwezig te zijn. Zo zullen de ruim 50.000 aanwezigen samen vanaf de warming-up voor een zinderende sfeer zorgen, die Ajax richting de winst moet helpen.

Zorg ervoor dat je woensdag vroeg in het stadion aanwezig bent, al voordat de warming-up begint. Tijdens de warming-up moet het stadion al kolken! pic.twitter.com/pqFHi8PbPp

— AFCA Supportersclub (@AFCASC) May 10, 2022