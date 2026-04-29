Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opsteker voor Hato: oud-Ajacied in het zonnetje gezet bij Chelsea

Max
bron: Chelsea
Jorrel Hato
Jorrel Hato is in goede doen bij Chelsea. De voormalig Ajacied is door de supporters van de Engelse club verkozen tot Speler van de Maand. 

Hato maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Chelsea en kende een moeizame eerste seizoenshelft. De verdediger werd weinig gebruikt en moest het doen met weinig speelminuten. Na de winterstop kwam de Oranje-international echter een stuk meer in actie.

In april was Hato zelfs de beste speler van Chelsea, zo oordeelden de supporters. De verdediger werd verkozen tot Speler van de Maand. Chelsea kende echter wel een dramatische maart: de laatste vijf wedstrijden in de Premier League werden verloren en trainer Liam Rosenior werd vorige week ontslagen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws