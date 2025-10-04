Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
OPSTELLING AJAX: Ajax zonder Ko Ikatura, maar met Wout Weghorst

Tom
bron: Ajax
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het zaterdagmiddag in Rotterdam op tegen Sparta Rotterdam. Bij de Amsterdammers keert Wout Weghorst weer terug in de basis

Ko Ikatura zal de wedstrijd missen omdat hij niet volledig fit is. Wout Weghorst zal, nadat hij het duel in en tegen Marseille ook moest laten schieten, weer vanaf de aftrap beginnen. Verder stuurt John Heitinga de volgende namen het veld in.

Opstelling Ajax: Jaros, Baas, Fitz-Jim, Godts, Klaassen, Mokio, Moro, Rosa, Sutalo, Taylor, Weghorst

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel, Baas, Clement, Kitolano, Lauritsen, Martins Indi, Oufkir, Quintero, Sambo, Van Bergen, Young

Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
