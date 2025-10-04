Het laatste Ajax Nieuws
OPSTELLING AJAX: Ajax zonder Ko Ikatura, maar met Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency
Ajax neemt het zaterdagmiddag in Rotterdam op tegen Sparta Rotterdam. Bij de Amsterdammers keert Wout Weghorst weer terug in de basis
Ko Ikatura zal de wedstrijd missen omdat hij niet volledig fit is. Wout Weghorst zal, nadat hij het duel in en tegen Marseille ook moest laten schieten, weer vanaf de aftrap beginnen. Verder stuurt John Heitinga de volgende namen het veld in.
Opstelling Ajax: Jaros, Baas, Fitz-Jim, Godts, Klaassen, Mokio, Moro, Rosa, Sutalo, Taylor, Weghorst
Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel, Baas, Clement, Kitolano, Lauritsen, Martins Indi, Oufkir, Quintero, Sambo, Van Bergen, Young
