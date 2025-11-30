Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest weer voor Rayane Bounida

Ajax en FC Groningen sluiten het Eredivisieweekend vanavond af. Trainers Fred Grim en Dick Lukkien kiezen voor de volgende basisopstellingen.

Ajax en FC Groningen staan in punten gelijk op de ranglijst, maar het gevoel bij beide clubs is totaal anders. De Trots van het Noorden draait een goed seizoen, al wist de ploeg van Lukkien zich de afgelopen weken lang niet altijd te belonen. In Amsterdam is het crisis en is het aan interim Grim om Ajax weer op de rit te krijgen. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Ajax en FC Groningen trappen vanavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Opstelling Ajax: Jaros, Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Itakura, Taylor, Bounida, Weghorst, Godts.

Wissels Ajax: Pasveer, Reverson, Rosa, Gaaei, Moro, Dolberg, Gloukh, Edvardsen, Van den Boomen, Fitz-Jim, Steur, Van der Lans.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Blokzijl, Janse, Rente, Peersman, Resink; De Jonge, Willumsson, Taha; Schreuders, Van Bergen.

Wissels: Stublljar, Jurjus, Prins, Emeran, Mercera, Van der Werff, Land, Seuntjens, Bouland, Mendes, Eggens, Hoekstra.