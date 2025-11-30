Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest weer voor Rayane Bounida

Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © Pro Shots

Ajax en FC Groningen sluiten het Eredivisieweekend vanavond af. Trainers Fred Grim en Dick Lukkien kiezen voor de volgende basisopstellingen. 

Ajax en FC Groningen staan in punten gelijk op de ranglijst, maar het gevoel bij beide clubs is totaal anders. De Trots van het Noorden draait een goed seizoen, al wist de ploeg van Lukkien zich de afgelopen weken lang niet altijd te belonen. In Amsterdam is het crisis en is het aan interim Grim om Ajax weer op de rit te krijgen. Dat is vooralsnog niet gelukt.

Ajax en FC Groningen trappen vanavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Opstelling Ajax: Jaros, Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Itakura, Taylor, Bounida, Weghorst, Godts.

Wissels Ajax: Pasveer, Reverson, Rosa, Gaaei, Moro, Dolberg, Gloukh, Edvardsen, Van den Boomen, Fitz-Jim, Steur, Van der Lans.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Blokzijl, Janse, Rente, Peersman, Resink; De Jonge, Willumsson, Taha; Schreuders, Van Bergen.

Wissels: Stublljar, Jurjus, Prins, Emeran, Mercera, Van der Werff, Land, Seuntjens, Bouland, Mendes, Eggens, Hoekstra.

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
