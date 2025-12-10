Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Opstelling Ajax bekend: Fred Grim gooit zijn hele elftal weer om

Gijs Kila
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Qarabag in de Champions League. Trainer Fred Grim heeft inmiddels zijn opstelling bekendgemaakt.

Ajax treedt tegen Qarabag aan met Jaros in het doel. Baas en Bouwman vormen het centrum van de defensie, met Gaaei en Rosa als backs. Op het middenveld starten Itakura, Steur en Mokio. Kenneth Taylor ontbreekt nog.

Voorin begint Dolberg als de spits, geflankeerd door Gloukh en Moro. De wedstrijd wordt om 18:45 Nederlandse tijd afgetrapt.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Steur, Itakura, Mokio; Gloukh, Dolberg, Moro.

