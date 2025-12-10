Opstelling Ajax bekend: Fred Grim gooit zijn hele elftal weer om

Ajax treedt tegen Qarabag aan met Jaros in het doel. Baas en Bouwman vormen het centrum van de defensie, met Gaaei en Rosa als backs. Op het middenveld starten Itakura, Steur en Mokio. Kenneth Taylor ontbreekt nog.

Voorin begint Dolberg als de spits, geflankeerd door Gloukh en Moro. De wedstrijd wordt om 18:45 Nederlandse tijd afgetrapt.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Steur, Itakura, Mokio; Gloukh, Dolberg, Moro.