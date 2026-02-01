Opstelling Ajax bekend: basisplaatsen voor Steur en Bounida

Ajax ging midweeks onderuit tegen Olympiakos en kan zich nu volledig op de competitie richten. De Amsterdammers staan inmiddels vierde na de zege van NEC zaterdag, maar kunnen bij een overwinning op Excelsior naar de tweede plek klimmen. De huidige nummer twee Feyenoord komt later vandaag nog wel in actie tegen PSV. Promovendus Excelsior sprokkelt dit seizoen regelmatig puntjes en staat daarom op een veilige dertiende plek.

Ajax en Excelsior trappen om 12.15 uur af in Stadion Woudestein.

Opstelling Ajax: Jaros, Mokio, Baas, Sutalo, Gaaei, Steur, Regeer, Klaassen, Godts, Dolberg, Bounida

Wissels Ajax: Heerkens, Reverson, Edvardsen, Berghuis, Weghorst, Bouwman, Tomiyasu, Alders, Peters, Johnson, Ouazane