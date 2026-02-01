Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Opstelling Ajax bekend: basisplaatsen voor Steur en Bounida

Max
bron: Ajax1
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het vanmiddag op tegen Excelsior. Fred Grim kiest voor de volgende basisopstelling. 

Ajax ging midweeks onderuit tegen Olympiakos en kan zich nu volledig op de competitie richten. De Amsterdammers staan inmiddels vierde na de zege van NEC zaterdag, maar kunnen bij een overwinning op Excelsior naar de tweede plek klimmen. De huidige nummer twee Feyenoord komt later vandaag nog wel in actie tegen PSV. Promovendus Excelsior sprokkelt dit seizoen regelmatig puntjes en staat daarom op een veilige dertiende plek.

Ajax en Excelsior trappen om 12.15 uur af in Stadion Woudestein.

Opstelling Ajax: Jaros, Mokio, Baas, Sutalo, Gaaei, Steur, Regeer, Klaassen, Godts, Dolberg, Bounida

Wissels Ajax: Heerkens, Reverson, Edvardsen, Berghuis, Weghorst, Bouwman, Tomiyasu, Alders, Peters, Johnson, Ouazane

Kodai Sano

'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'

Cristian Willaert

Willaert heeft slecht nieuws voor Ajax: "Hij blijft tot de zomer"

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

