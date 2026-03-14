Opstelling Ajax bekend: Oscar Garcia gunt Tomiyasu basisdebuut

Oscar Garcia
Oscar Garcia

Ajax neemt het vanavond op tegen Sparta Rotterdam. Nieuwe trainer Oscar Garcia kiest voor de volgende basisopstelling. 

Ajax kende de laatste weken een aantal teleurstellende resultaten, dus moest interim-trainer Fred Grim het veld ruimen. Vanavond zit Garcia, die overkwam van Jong Ajax, voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht. Ajax krijgt bezoek van Sparta Rotterdam. De ploeg van Maurice Steijn staat door een goede reeks direct na de winterstop op een knappe zevende plek. Zes punten achter Ajax.

Ajax en Sparta Rotterdam trappen om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Sutalo, Tomiyasu, Regeer, Klaassen, Steur, Godts, Konadu, Berghuis

Wissels Ajax: Heerkens, Reverson, Gaaei, Wijndal, Carrizo, Dolberg, Gloukh, Mokio, Fitz-Jim, Bouwman, Bounida, Van der Lans

Opstelling Sparta Rotterdam: Drommel, Martes, Young, Martins Indi, Quintero, Clement, Van Bergen, Kitolano, Laurtisen, Van Crooij, Mito

Wissels Sparta Rotterdam: Sambo, De Guzman, Van Aanholt, Kleijn, Baas, Terho, Roaldsoy, Zonnelveld, Toornstra, Santos, Bednarek, Kuiper

