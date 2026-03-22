Het laatste Ajax Nieuws

Opstelling Ajax bekend: Garcia heeft Weghorst terug tegen Feyenoord

Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Vanmiddag staat de Klassieker weer op het programma. Oscar Garcia kiest voor de volgende elf namen tegen Feyenoord. 

De belangen zijn groot vanmiddag. Zowel Ajax als Feyenoord is nog in de race om de tweede plek en plaatsing voor de Champions League. Beide ploegen wisten afgelopen weekend te winnen, maar zijn niet in topvorm. De Rotterdammers staan momenteel nog tweede, vijf punten voor op Ajax. Daar staat ook NEC nog tussen. 

Ajax en Feyenoord trappen om 14.30 uur af in de Kuip.

Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Sutalo, Tomiyasu, Steur, Mokio, Klaassen, Godts, Weghorst, Berghuis

Wissels Ajax: Heerkens, Reverson, Gaaei, Wijndal, Carrizo, Dolberg, Gloukh, Konadu, Fitz-Jim, Bouwman, Bounida, Van der Lans

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Moder, Valente, Targhalline, Hadj Moussa, Ueda, Sterling

Wissels Feyenoord: Benda, Bossin, Agboluaje, Kraaijeveld, Sliti, Van den Elshout, Sauer, Diarra, Borges, Tengstedt

