Opstelling Ajax bekend: Garcia heeft Weghorst terug tegen Feyenoord
Vanmiddag staat de Klassieker weer op het programma. Oscar Garcia kiest voor de volgende elf namen tegen Feyenoord.
De belangen zijn groot vanmiddag. Zowel Ajax als Feyenoord is nog in de race om de tweede plek en plaatsing voor de Champions League. Beide ploegen wisten afgelopen weekend te winnen, maar zijn niet in topvorm. De Rotterdammers staan momenteel nog tweede, vijf punten voor op Ajax. Daar staat ook NEC nog tussen.
Ajax en Feyenoord trappen om 14.30 uur af in de Kuip.
Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Sutalo, Tomiyasu, Steur, Mokio, Klaassen, Godts, Weghorst, Berghuis
Wissels Ajax: Heerkens, Reverson, Gaaei, Wijndal, Carrizo, Dolberg, Gloukh, Konadu, Fitz-Jim, Bouwman, Bounida, Van der Lans
Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Moder, Valente, Targhalline, Hadj Moussa, Ueda, Sterling
Wissels Feyenoord: Benda, Bossin, Agboluaje, Kraaijeveld, Sliti, Van den Elshout, Sauer, Diarra, Borges, Tengstedt
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)