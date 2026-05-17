Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Ajax sluit het reguliere Eredivisieseizoen vanmiddag af tegen SC Heerenveen. Oscar Garcia en Robin Veldman kiezen voor de volgende basisopstelling.
Ajax hoopt vanmiddag de derde plek te kunnen veroveren. De Amsterdammers staan momenteel echter vijfde en zijn ook afhankelijk van de resultaten van FC Twente en NEC om niet veroordeeld te zijn tot de play-offs voor Conference League-voetbal.
Voor SC Heerenveen is deelname aan de play-offs al zeker. De Friezen kunnen vanmiddag nog het thuisvoordeel in de halve finale pakken, maar dan moeten er meer punten gepakt worden dan FC Utrecht doet tegen Fortuna Sittard.
De laatste speelronde in de Eredivisie begint om 14.30 uur.
Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Itakura, Gaaei, Steur, Mokio, Klaassen, Berghuis, Godts, Weghorst
Wissels Ajax: Reverson, Van der Velde, Regeer, Carrizo, Dolberg, Gloukh, Konadu, Bouwman, Tomiyase, Bounida, Van der Pavert, Muzungu
Opstelling SC Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude, Van Overeem, Meerveld, Linday, Oyen, Vente, Trenskow
Wissels SC Heerenveen: Bakker, Noppert, Egbring, Hopland, Petrov, Mulder, Isaiah, Courtens, Bruwers, Bonevacia, Gürbüz, Nordas
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"
Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"
Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"