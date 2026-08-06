Opstelling Ajax bekend: Michel begint met aankopen op de bank

Ajax neemt het donderdagavond op in eigen huis tegen Shelbourne FC. Trainer Michel Sanchez heeft zijn opstelling inmiddels bekendgemaakt.

Mika Godts staat ondanks de transferperikelen met Paris Saint-Germain gewoon aan de aftrap. Ook Kasper Dolberg krijgt een basisplaats.

De Amsterdammers beginnen met Maarten Paes onder de lat. De verdediging bestaat uit Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Daley Blind en Owen Wijndal. Op het middenveld starten Davy Klaassen, Youri Regeer en Oscar Gloukh, terwijl Steven Berghuis, Kasper Dolberg en Godts de voorhoede vormen.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.