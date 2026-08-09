Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen

Ajax begint vanmiddag aan het nieuwe Eredivisieseizoen. Míchel Sanchez kiest voor de volgende basisopstelling tegen PEC Zwolle.

Ajax heeft er al een paar Europese voorronde wedstrijden opzitten, maar begint vanmiddag ook aan het nieuwe Eredivisieseizoen. De Amsterdammers gaan op bezoek bij PEC Zwolle. Het wordt het eerste Nederlandse duel voor nieuwe trainer Míchel Sanchez.

PEC Zwolle en Ajax trappen om 14.30 uur af in Zwolle.