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Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

Max
bron: Ajax1
Michel in het Tolka Park Stadium
Michel in het Tolka Park Stadium Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het vanmiddag op tegen SC Heerenveen. Míchel Sánchez kiest voor de volgende basisopstelling. 

De Amsterdammers wonnen vorige week van PEC Zwolle en krijgen nu bezoek van SC Heerenveen, dat het seizoen begon met een overwinning op FC Twente. Ajax zal het teleurstellende resultaat van donderdag tegen Shelbourne (2-2) ook willen wegspelen. 

Ajax en SC Heerenveen trappen om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

Opstelling Ajax: Ter Stegen, Rosa, Baas, Bouwman, Henrique, Regeer, Klaassen, Ouazane, Gloukh, Dolberg, Berghuis

Wissels Ajax: Heerkens, Paes, Gaaei, Itakura, Wijndal, Carrizo, Brandt, Edvardsen, Mokio, Janse, Leonardo, Tolu

Opstelling SC Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude, Proper, Linday, Meerveld, Oyen, Vente, Trenskow

Wissels SC Heerenveen: Noppert, Schreuder, Hopland, Petrov, Scholten, Bladi, Courtens, Brouwers, Smans, Machine, Schaken, Rivera

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