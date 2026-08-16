Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

De Amsterdammers wonnen vorige week van PEC Zwolle en krijgen nu bezoek van SC Heerenveen, dat het seizoen begon met een overwinning op FC Twente. Ajax zal het teleurstellende resultaat van donderdag tegen Shelbourne (2-2) ook willen wegspelen.

Ajax en SC Heerenveen trappen om 16.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.