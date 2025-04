Opstelling Ajax bekend: Farioli kiest voor een basisdebutant

Trainer Francesco Farioli verandert zijn opstelling genoodzaakt en laat Don-Angelo Konadu in de basis debuteren in de Eredivisie in de spits, als vervanger van de geschorste Brian Brobbey. Wout Weghorst is wel weer fit genoeg voor een plek op de bank. In de verdediging neemt Ahmetcan Kaplan de plek over van Youri Baas, die geblesseerd uitviel tegen PSV en nog niet hersteld is. Op het middenveld kiest Farioli voor het trio Klaassen, Taylor en Berghuis, terwijl Jordan Henderson start op de bank.

Het duel eerder in Breda eindigde nog in een verrassende 2-1 overwinning voor de ploeg uit Breda. Het duel in Amsterdam vangt om 16:45 aan en is live te volgen op ESPN.

Opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Berghuis, Taylor; Traoré, Konadu, Godts