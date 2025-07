Opstelling Ajax bekend: Heitinga kiest andere keeper voor finale

Ajax staat zondagavond in de finale van de Como Cup en neemt het daarin op tegen gastheer Como. De aftrap is om 20.00 uur en de wedstrijd is live te volgen op het open kanaal van Ziggo.

De Amsterdammers beleefden een sterke voorbereiding met oefenwedstrijden tegen Hibernian (6-3 winst), Aarhus (1-1), PAOK Saloniki (2-1 winst) en KV Mechelen (3-2 winst). In de openingswedstrijd van de Como Cup won Ajax overtuigend met 5-1 van Celtic. In de finale wacht nu het Italiaanse Como als laatste test. Inmiddels heeft Ajax de opstelling bekend gemaakt. Opvallend is dat Jaros in het vorige duel onder de lat stond, maar in de finale kiest Heitinga voor Pasveer.

Opstelling Ajax: Pasveer, Regeer, Verschuren, Baas, Rosa, Fitz-Jim, Berghuis, taylor, Traoré, Klaassen, Edvardsen.