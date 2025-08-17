Het laatste Ajax Nieuws
Opstelling Ajax bekend: zomeraanwinst Ko Itakura maakt debuut
Marijn Beuker en Ko Itakura Foto: © Pro Shots
Ajax trapt vanmiddag om 12.15 uur af op bezoek bij Go Ahead Eagles. John Heitinga en Melvin Boel kiezen voor de volgende basisopstellingen.
Ajax begon het nieuwe Eredivisieseizoen met een 2-0 zege op Telstar, maar de Amsterdammers overtuigden allerminst. Go Ahead Eagles pakte met tien man een laat punt op bezoek bij Fortuna Sittard en verloor de week daarvoor in de slotfase de Johan Cruijff Schaal van PSV.
Opstelling Ajax: Jaros, Gaaei, Baas, Itakura, Wijndal, Mokio, Klaassen, Taylor, Berghuis, Weghorst, Moro
Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Linthorst, Edvardsen, Suray, Margaret. Meulensteen
