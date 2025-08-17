Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Opstelling Ajax bekend: zomeraanwinst Ko Itakura maakt debuut

Max
Marijn Beuker en Ko Itakura
Marijn Beuker en Ko Itakura

Ajax trapt vanmiddag om 12.15 uur af op bezoek bij Go Ahead Eagles. John Heitinga en Melvin Boel kiezen voor de volgende basisopstellingen. 

Ajax begon het nieuwe Eredivisieseizoen met een 2-0 zege op Telstar, maar de Amsterdammers overtuigden allerminst. Go Ahead Eagles pakte met tien man een laat punt op bezoek bij Fortuna Sittard en verloor de week daarvoor in de slotfase de Johan Cruijff Schaal van PSV. 

Opstelling Ajax: Jaros, Gaaei, Baas, Itakura, Wijndal, Mokio, Klaassen, Taylor, Berghuis, Weghorst, Moro

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Linthorst, Edvardsen, Suray, Margaret. Meulensteen

John Heitinga in Deventer

Ajax nog niet uitgewinkeld: "Er zullen nog spelers komen"

Hans Kraay Jr.

Kraay jr. geeft update over Ajax-geruchten: "Niet uitgesloten"

Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

