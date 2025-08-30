AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Opstelling Ajax bekend: Itakura terug in de basis tegen Volendam

Max
bron: Ajax1
John Heitinga in Deventer
John Heitinga in Deventer Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het vanmiddag op tegen FC Volendam. John Heitinga kiest voor de volgende basisopstelling. 

De Amsterdammers pakten zeven punten in de eerste drie wedstrijden en gaan vanmiddag op bezoek bij FC Volendam. De promovendus is nog ongeslagen en speelde drie keer gelijk. Er wordt om 16.30 uur afgetrapt in het Kras Stadion in Volendam. 

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura, Baas, Wijndal, Fitz-Jim, Taylor, Gloukh, Moro, Weghorst, Berghuis

Wissels Ajax: Pasveer, Reverson, Gaaei, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, Traore, Mokio, Sutalo, Bounida

Opstelling FC Volendam: Van Oevelen, Amevor, Ugwu, Kökcü, Yah, Veerman, Oehlers, Bukala, Verschuren, Leliendal, Descotte

Wissels FC Volendam: Steur, Vlak, Mbuyamba, Plat, Kuwas, Meijers, Ideho, Mühren, Mau-Asam, Esajas, Van Cruijsen

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
