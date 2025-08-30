Opstelling Ajax bekend: Itakura terug in de basis tegen Volendam
Ajax neemt het vanmiddag op tegen FC Volendam. John Heitinga kiest voor de volgende basisopstelling.
De Amsterdammers pakten zeven punten in de eerste drie wedstrijden en gaan vanmiddag op bezoek bij FC Volendam. De promovendus is nog ongeslagen en speelde drie keer gelijk. Er wordt om 16.30 uur afgetrapt in het Kras Stadion in Volendam.
Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura, Baas, Wijndal, Fitz-Jim, Taylor, Gloukh, Moro, Weghorst, Berghuis
Wissels Ajax: Pasveer, Reverson, Gaaei, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, Traore, Mokio, Sutalo, Bounida
Opstelling FC Volendam: Van Oevelen, Amevor, Ugwu, Kökcü, Yah, Veerman, Oehlers, Bukala, Verschuren, Leliendal, Descotte
Wissels FC Volendam: Steur, Vlak, Mbuyamba, Plat, Kuwas, Meijers, Ideho, Mühren, Mau-Asam, Esajas, Van Cruijsen
