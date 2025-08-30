Opstelling Ajax bekend: Itakura terug in de basis tegen Volendam

De Amsterdammers pakten zeven punten in de eerste drie wedstrijden en gaan vanmiddag op bezoek bij FC Volendam. De promovendus is nog ongeslagen en speelde drie keer gelijk. Er wordt om 16.30 uur afgetrapt in het Kras Stadion in Volendam.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura, Baas, Wijndal, Fitz-Jim, Taylor, Gloukh, Moro, Weghorst, Berghuis

Wissels Ajax: Pasveer, Reverson, Gaaei, Regeer, Godts, Edvardsen, Klaassen, Konadu, Traore, Mokio, Sutalo, Bounida

Opstelling FC Volendam: Van Oevelen, Amevor, Ugwu, Kökcü, Yah, Veerman, Oehlers, Bukala, Verschuren, Leliendal, Descotte

Wissels FC Volendam: Steur, Vlak, Mbuyamba, Plat, Kuwas, Meijers, Ideho, Mühren, Mau-Asam, Esajas, Van Cruijsen