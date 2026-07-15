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Opstelling Ajax bekend: Blind en Gaaei in basis tegen VfL Bochum

Amber
Daley Blind
Daley Blind Foto: © BSR Agency

Ajax speelt woensdagmiddag de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op De Toekomst op tegen VfL Bochum. Het duel begint om 17:00 uur en de opstelling van de Amsterdammers is zojuist bekendgemaakt.

Maarten Paes begint woensdag onder de lat. De defensie wordt gevormd door Anton Gaaei, die ondanks de belangstelling van Eintracht Frankfurt dus gewoon speelt, Aaron Bouwman, Daley Blind en Caio Henrique. Op het middenveld staat de 19-jarige Jinairo Johnson in de basis. Hij krijgt ondersteuning van Oscar Gloukh en Davy Klaassen.

Steven Berghuis, Abdellah Ouazane en Mika Godts vormen de aanval. De wedstrijd tegen VfL Bochum is live te volgen via de officiële kanalen van Ajax. De Amsterdammers zenden het oefenduel uit via de Ajax App, Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. Het duel met VfL Bochum is overal te bekijken, behalve in Duitsland, Israël en Brazilië.

Opstelling Ajax: Paes, Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique; Johnson, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Ouazane, Godts.

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