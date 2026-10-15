Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen Hajduk Split en het duel in Kroatië begint al om 18:45 uur. Inmiddels is ook de opstelling van de club uit Amsterdam bekend.
Ouazane begint als linksbuiten en zal een tandem vormen met Torrents, die als linksback begint. Kehrer krijgt de voorkeur als rechtsback, waardoor Bouwman en Baas het centrum zullen vormen.
Opstelling Hajduk Split: Silic; Acapandie, Hadzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Del Moral; Sanyang, Dalisson, Soticek; Sego
Opstelling Ajax: Ter Stegen, Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu en Ouazane.
Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Míchel Sánchez roemt twee Ajax-spelers: "Hij is heel intelligent"
Ouazane en Klaassen in de basis bij Ajax? "Op zijn beste positie"
"Voor Michel is te hopen dat Cruijff met hem meer geduld heeft"
Ajax-fans in Kroatië krijgen advies: "In hun hotelkamer blijven"
Marcos Leonardo vergeleken met Haaland: "Dat is indrukwekkend"
'NEC-fans keren zich tegen Dusan Tadic': "Ik begrijp dat niet"
Hajduk Split gelooft in stunt: "Ajax zoekt nu al naar excuses"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel voert één wijziging door
Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"
VIDEO | Ajax-fans aangevallen in Split: bijna zestig aanhoudingen
Janssen blikt terug op verloren titelstrijd met Ajax: "Het kolkte"
Brandt over eerste maanden bij Ajax: "Dat is nieuw voor mij"
Hajduk-trainer García niet bang voor Ajax: "Het zijn geen aliens"
Voormalig Ajax-speler verdient nu 935 euro: "Daar leef ik van"
Gullit onthult opvallende voorkeur Ajax-vrienden: "Dan Feyenoord"
Michel geeft update over blessure van Adingra: "We denken dat..."
Van der Sar zeer kritisch op Ajax: "Of Ajax op de goede weg is?"
Keizer over Nouri-drama: "Hij wilde helemaal niet meer trainen"
Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"
Wint Ajax op bezoek bij Hajduk Split? BetMGM heeft fraaie odds
Ruud Gullit pakt oud-Ajacied aan: "Bij veel clubs problemen gehad"
De Boer denkt terug aan Hajduk Split: "Hadden er drie moeten zijn"
Jade Anna vertelt over breuk met Taylor: "Dat is heel moeilijk"
Ajax-selectie voor duel tegen Hajduk bekend: Adingra ontbreekt
Nijhuis vertelt anekdote over ex-Ajacied: "Hij was kwaad, joh!"
'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'
Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"
"Hoorde dat ze een punt minder hadden dan onder John Heitinga"