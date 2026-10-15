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Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis

Niek
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen Hajduk Split en het duel in Kroatië begint al om 18:45 uur. Inmiddels is ook de opstelling van de club uit Amsterdam bekend. 

Ouazane begint als linksbuiten en zal een tandem vormen met Torrents, die als linksback begint. Kehrer krijgt de voorkeur als rechtsback, waardoor Bouwman en Baas het centrum zullen vormen. 

Opstelling Hajduk Split: Silic; Acapandie, Hadzikadunic, Maresic, Hrgovic; Fayad, Del Moral; Sanyang, Dalisson, Soticek; Sego

Opstelling Ajax: Ter Stegen, Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu en Ouazane. 

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