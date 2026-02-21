Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Trainer Fred Grim kan in de Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op Davy Klaassen.

De aanvallende middenvelder is niet fit, laat Ajax weten via de officiële kanalen. Daarnaast ontbreken ook Oleksandr Zinchencko en Viteszlav Jaros, die de rest van het seizoen uitgeschakeld zijn. Maarten Paes maakt daardoor zijn debuut voor Ajax. Owen Wijndal keert terug op de linksbackpositie.

Op het middenveld kiest Grim voor Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en Sean Steur. Jorthy Mokio begint op de bank. Steven Berghuis behoort ook weer tot de selectie en zit eveneens op de bank.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Fitz-Jim, Steur; Bounida, Dolberg en Godts.

Wissels: Heerkens, Reverson, Gaaei, Carrizo, Gloukh, Edvardsen, Berghuis, Mokio, WEghorst, Bouwman, Tomiyasu, Ouazane.

Opstelling NEC: Crettaz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal, Linssen, Lebreton; en Linssen.

Wissels: Cillessen, Pereira, Misidjan, Hansen-Aarøen, Danilo, Willems, Nuytinck, Ogawa, Willumsson, Fonville, El Kachati, Proper.