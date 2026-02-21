Meldingen
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Lees over het eerste elftal van Ajax

Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC

Bjorn
Davy Klaassen
Davy Klaassen Foto: © BSR Agency

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Trainer Fred Grim kan in de Johan Cruijff ArenA geen beroep doen op Davy Klaassen.

De aanvallende middenvelder is niet fit, laat Ajax weten via de officiële kanalen. Daarnaast ontbreken ook Oleksandr Zinchencko en Viteszlav Jaros, die de rest van het seizoen uitgeschakeld zijn. Maarten Paes maakt daardoor zijn debuut voor Ajax. Owen Wijndal keert terug op de linksbackpositie. 

Op het middenveld kiest Grim voor Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en Sean Steur. Jorthy Mokio begint op de bank. Steven Berghuis behoort ook weer tot de selectie en zit eveneens op de bank.

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Fitz-Jim, Steur; Bounida, Dolberg en Godts. 

Wissels: Heerkens, Reverson, Gaaei, Carrizo, Gloukh, Edvardsen, Berghuis, Mokio, WEghorst, Bouwman, Tomiyasu, Ouazane.

Opstelling NEC: Crettaz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal, Linssen, Lebreton; en Linssen. 

Wissels: Cillessen, Pereira, Misidjan, Hansen-Aarøen, Danilo, Willems, Nuytinck, Ogawa, Willumsson, Fonville, El Kachati, Proper. 

