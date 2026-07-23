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Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina

Amber
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Ajax begint donderdagavond officieel aan het seizoen. De Amsterdammers spelen in Servië tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Míchel heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Maarten Paes staat donderdag onder de lat. De verdediging wordt gevormd door Owen Wijndal, Daley Blind, Aaron Bouwman en Lucas Rosa. Op het middenveld hebben Oscar Gloukh, Youri Regeer en Davy Klaassen een basisplaats. Voorin kiest Míchel voor Mika Godts, Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Miljoenenaanwinsten Caio Henrique en Marcos Leonardo zitten op de bank.

De wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax begint donderdag om 20:00 uur en is live te zien via Ziggo Sport.

Opstelling Ajax: Paes, Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa, Gloukh, Regeer, Klaassen, Godts, Dolberg, Berghuis

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