Opstelling Ajax bekend: Farioli kiest voor Matheus tussen de palen

Zondagmiddag speelt Ajax tegen PEC Zwolle in het MAC³PARK Stadion, waar de aftrap om 14:30 uur zal zijn.

Ajax, als koploper van de Eredivisie, is vastbesloten zijn plek in Europa te verzekeren. PEC Zwolle, nummer veertien op de ranglijst, strijdt voor belangrijke punten om niet in de degradatiezone terecht te komen.

De ploeg van Francesco Farioli staat momenteel bovenaan de Eredivisie en heeft al tien wedstrijden op rij niet verloren. De Amsterdammers zijn in topvorm en willen hun ongeslagen reeks voortzetten. Vanwege de blessure van Remko Pasveer kiest de trainer voor de Braziliaanse doelman Matheus. Ten opzichte van het Europa League-duel beginnen middenvelders Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim in de basis.

Opstelling Ajax: Matheus; Hato, Baas, Sutalo, Gaaei; Fitz-Jim, Taylor, Berghuis; Godts, Brobbey, Mokio