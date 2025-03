Opstelling Ajax bekend: Farioli voert meerdere wijzigingen door

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt. Het duel in Duitsland begint om 18:45 uur en de ploeg van trainer Francesco Farioli moet een achterstand van 1-2 zien goed te maken in de return. De Italiaanse oefenmeester voert een aantal wijzigingen door.

Zo beginnen Dies Janse en Ahmetcan Kaplan in de basis, waardoor Ajax-talent Hato op de bank zit. Op het middenveld keert Davy Klaassen terug in het elftal. Hij werd zondag vader en zijn dochtertje heet Cruz. Ook Branco van den Boomen krijgt weer eens een kans, waardoor Fitz-Jim reserve is.

Don-Angelo Konadu is in de voorhoede de vervanger van Brian Brobbey, die afgelopen weekend met een (lichte) blessure al in de eerste helft werd gewisseld tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Oliver Edvardsen krijgt de voorkeur boven Mika Godts. Berghuis speelt rechts voorin.

Opstelling Ajax: Matheus, Rosa, Rugani, Janse, Kaplan; Klaassen, Van den Boomen, Mokio; Berghuis, Konadu en Edvardsen.