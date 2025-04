Opstelling Ajax bekend: Farioli voert wijzigingen door in Tilburg

De spits moest het duel met NAC Breda vorige week aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. In de verdediging keert Anton Gaaei terug. De Deen kreeg rood tegen AZ en moest daardoor twee wedstrijden brommen. Lucas Rosa moet het zondag doen met een plek op de bank.

Op het middenveld keert Jordan Henderson terug in de basis. Hij vormt samen met Davy Klaassen en Kenneth Taylor de middelste linie. Brobbey krijgt in de aanval gezelschap van Mika Godts en Bertrand Traoré. Farioli kan in Tilburg nog niet beschikken over de geblesseerde Remko Pasveer en Youri Baas. Youri Regeer zit wel weer op de bank.

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts