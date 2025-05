Opstelling Ajax bekend: Francesco Farioli maakt opvallende keuze

Om kampioen te worden, moet het team van Francesco Farioli winnen én hopen op puntverlies van PSV bij Sparta Rotterdam. Alle wedstrijden in de Eredivisie beginnen om 14.30 uur en de wedstrijd in Amsterdam is live te volgen op ESPN 3. De opstelling van Ajax is zojuist bekend gemaakt.

Trainer Francesco Farioli geeft de voorkeur aan Owen Wijndal op de linksbackpositie. Afgelopen woensdag kreeg Jorthy Mokio daar nog de kans. Aan de rechterkant ontbreekt Anton Gaaei vanwege een schorsing; Lucas Rosa neemt zijn plek in. Mika Godts en Bertrand Traoré beginnen op de bank. Steven Berghuis en Youri Regeer starten in de basis.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rosa, Sutalo, Hato, Wijndal, Henderson, Klaassen, Regeer, Berghuis, Brobbey en Taylor.