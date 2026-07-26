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Opstelling Ajax bekend: flink gewijzigd elftal, basisplek Leonardo

Joram
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de opstelling voor de oefenwedstrijd tegen Burnley bekendgemaakt. Trainer Míchel kiest voor een flink gewijzigd elftal ten opzichte van het eerdere duel met FK Vojvodina. Marcos Leonardo maakt zijn opwachting in de basis, terwijl Mika Godts begint op de reservebank.

De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is zondag om 14.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via Ziggo Sport. In het doel krijgt Joeri Heerkens de voorkeur. Maarten Paes ontbreekt deze keer volledig in de wedstrijdselectie, waardoor Paul Reverson plaatsneemt op de bank.

Ook achterin zijn er wijzigingen. Youri Baas verschijnt centraal in de verdediging in plaats van Daley Blind. Op de linkerflank start Caio Henrique. Aaron Bouwman behoudt zijn basisplaats en Anton Gaaei begint als rechtsback.

Op het middenveld kiest Míchel voor een compleet nieuw trio. Jorthy Mokio, Jinairo Johnson en Maher Carrizo verschijnen vanaf de aftrap en nemen de plekken over van de middenvelders die tegen FK Vojvodina nog aan de aftrap stonden.

Voorin voert de Spaanse trainer eveneens drie wijzigingen door. Marcos Leonardo krijgt de kans als spits, met Abdellah Ouazane op de rechterflank en Oliver Edvardsen aan de linkerkant.

Opstelling Ajax: Heerkens; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Johnson, Mokio, Carrizo; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

Wissels Ajax: Reverson, Muzungu, Fitz-Jim, Blind, Klaassen, Konadu, Gloukh, Godts, Rosa, Berghuis, Abdalla, Nash.

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