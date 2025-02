Opstelling Ajax bekend: Francesco Farioli kiest voor basisdebutant

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard. In Limburg wordt om 14:30 uur afgetrapt en Francesco Farioli heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Daarin een opvallende naam: Jorthy Mokio. De 16-jarige Belg maakt zijn basisdebuut bij Ajax. Mokio vervangt Jorrel Hato, die geschorst is. De jongeling mocht eerder dit seizoen al invallen bij Ajax, maar debuteert nu in de basis. Op het middenveld kiest Farioli voor Kian Fitz-Jim in plaats van Davy Klaassen.

De plek van Mika Godts, die geblesseerd is, wordt overgenomen door Steven Berghuis. Verder houdt Farioli vast aan de bekende namen. Op de bank zitten onder meer aanwinsten Lucas Rosa, Oliver Edvardsen en Matheus.

Opstelling Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Mokio, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traoré, Brobbey, Berghuis.