SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest voor de logische namen

Gijs Kila
bron: Ajax
Fred Grim geeft Kasper Dolberg een hand
Fred Grim geeft Kasper Dolberg een hand Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Telstar. Trainer Fred Grim heeft zijn opstelling inmiddels bekendgemaakt voor het uitduel.

Ajax treedt aan in vrijwel dezelfde samenstelling als voor de winterstop. Onder leiding van Fred Grim staat Vitezslav Jaros op doel, met Ko Itakura en Youri Baas centraal achterin. Anton Gaaei en Lucas Rosa bezetten de backposities. Op het middenveld vangt Sean Steur het vertrek van Kenneth Taylor op en vormt hij een trio met Youri Regeer en Davy Klaassen.

Voorin start Kasper Dolberg als spits. Oscar Gloukh speelt vanaf rechts en Mika Godts begint op links, hopend dat hij na een sterke eerste seizoenshelft waarin hij beslissend was met doelpunten en assists het een vervolg kan geven.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
