Opstelling Ajax bekend: Fred Grim kiest voor de logische namen

Ajax treedt aan in vrijwel dezelfde samenstelling als voor de winterstop. Onder leiding van Fred Grim staat Vitezslav Jaros op doel, met Ko Itakura en Youri Baas centraal achterin. Anton Gaaei en Lucas Rosa bezetten de backposities. Op het middenveld vangt Sean Steur het vertrek van Kenneth Taylor op en vormt hij een trio met Youri Regeer en Davy Klaassen.

Voorin start Kasper Dolberg als spits. Oscar Gloukh speelt vanaf rechts en Mika Godts begint op links, hopend dat hij na een sterke eerste seizoenshelft waarin hij beslissend was met doelpunten en assists het een vervolg kan geven.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.