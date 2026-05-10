Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht
Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen FC Utrecht. Oscar García kiest voor de volgende elf namen.
Vanwege het sterke optreden van Kasper Dolberg tegen PSV krijgt de spits opnieuw de kans van García in de punt van de aanval. Dit gaat ten koste van Wout Weghorst, die weer fit is en dus op de bank moet beginnen.
Ook is er een basisplaats voor Oscar Gloukh. Ko Itakura moet daarom plaatsnemen op de bank. Youri Regeer completeert samen met Jorthy Mokio het middenveld.
Anton Gaaei begint wederom in de basis. Hierdoor moet Takehiro Tomiyasu net als tegen PSV op de bank beginnen. Aan de andere kant speelt Lucas Rosa. Het hart van de defensie wordt gevormd door Josip Sutalo en Youri Baas.
Op de flanken kiest de Spanjaard, zoals verwacht, voor Steven Berghuis en Mika Godts. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 16:45.
Volledige opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Gloukh, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.
Volledige opstelling FC Utrecht: Barkas; Van der Hoorn, Vesterlund, Eerdhuijzen, El Karouani; De Wit, Zechiël, Engwanda; Cathline, Karlsson, Haller.
