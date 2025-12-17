Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Opstelling Ajax bekend: Grim geeft jongeling de kans in bekerduel

Amber
bron: Ajax1
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Don-Angelo Konadu verschijnt woensdagavond aan de aftrap bij Ajax in het bekerduel met Excelsior Maassluis. De jonge aanvaller krijgt van interim-trainer Fred Grim de voorkeur boven Kasper Dolberg. Ook talenten Aaron Bouwman, Jorthy Mokio en Rayane Bounida mogen vanaf het begin laten zien wat ze kunnen.

Voor Konadu wordt het zijn vierde basisplaats in het eerste elftal van Ajax. Vorig seizoen maakte hij onder Francesco Farioli zijn basisdebuut in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Daarnaast startte hij tweemaal in de Eredivisie tegen NAC Breda, één keer vorig seizoen en één keer dit seizoen. Tegen Excelsior Maassluis krijgt hij opnieuw zijn kans, mede doordat Dolberg nog niet volledig wedstrijdfit is en Wout Weghorst voorlopig ontbreekt.

Onder de lat staat Remko Pasveer, die daarmee zijn honderdste officiële wedstrijd voor Ajax speelt. De defensie bestaat uit Anton Gaaei, Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Op het middenveld vormt Mokio een linie met Youri Regeer en Davy Klaassen. Voorin wordt Konadu ondersteund door Bounida en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Pasveer, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Bounida, Konadu, Godts

Gerelateerd:
Fred Grim bij ESPN

Grim door Willaert geconfronteerd met 'groot nieuws' over toekomst

0
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer

Inan voorspelt vertrek: "Mag zijn geluk dan ook elders beproeven"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd