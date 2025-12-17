Opstelling Ajax bekend: Grim geeft jongeling de kans in bekerduel

Don-Angelo Konadu verschijnt woensdagavond aan de aftrap bij Ajax in het bekerduel met Excelsior Maassluis. De jonge aanvaller krijgt van interim-trainer Fred Grim de voorkeur boven Kasper Dolberg. Ook talenten Aaron Bouwman, Jorthy Mokio en Rayane Bounida mogen vanaf het begin laten zien wat ze kunnen.

Voor Konadu wordt het zijn vierde basisplaats in het eerste elftal van Ajax. Vorig seizoen maakte hij onder Francesco Farioli zijn basisdebuut in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Daarnaast startte hij tweemaal in de Eredivisie tegen NAC Breda, één keer vorig seizoen en één keer dit seizoen. Tegen Excelsior Maassluis krijgt hij opnieuw zijn kans, mede doordat Dolberg nog niet volledig wedstrijdfit is en Wout Weghorst voorlopig ontbreekt.

Onder de lat staat Remko Pasveer, die daarmee zijn honderdste officiële wedstrijd voor Ajax speelt. De defensie bestaat uit Anton Gaaei, Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Op het middenveld vormt Mokio een linie met Youri Regeer en Davy Klaassen. Voorin wordt Konadu ondersteund door Bounida en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Pasveer, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Bounida, Konadu, Godts