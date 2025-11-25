Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Opstelling Ajax bekend: Grim gooit halve elftal om tegen Benfica

Joram
bron: Ajax1
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Benfica in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Fred Grim heeft zojuist de opstelling voor het Europese thuisduel bekendgemaakt.

Rayane Bounida maakt dinsdag zijn basisdebuut voor Ajax. De talentvolle Belg is één van de namen op het wedstrijdformulier tegen Benfica. Grim heeft bovendien nog een aantal andere verrassingen in de opstelling. Zo staat de Japanner Ko Itakura eveneens in de basis, maar ditmaal niet als verdediger: hij begint als controlerende middenvelder.

Itakura krijgt op het middenveld steun van Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Daardoor start Oscar Gloukh op de bank. In het doel is Pasveer gepasseerd; Jaros krijgt de voorkeur. De defensie van Ajax bestaat uit Wijndal, Baas, Sutalo en Regeer. Voorin starten Wout Weghorst, Mika Godts en Bounida. Het duel met Benfica begint om 18.45 uur.

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal; Taylor, Itakura, Klaassen; Bounida, Weghorst, Godts.

