Opstelling Ajax bekend: Grim kiest opnieuw voor Steur in de basis

Ajax begint het duel met Feyenoord met Jaros als vaste keuze onder de lat. In de verdediging kiest de technische staf voor Rosa en Wijndal als backs, met Bouwman en Itakura centraal achterin.

Op het middenveld starten Regeer, Steur en Klaassen, waarbij Regeer voor de controle zorgt en Klaassen en Steur de verbindende rollen moeten vervullen. Voorin vormt Dolberg het aanspeelpunt in de spits, geflankeerd door Gloukh en Godts, die met hun creativiteit voor gevaar moeten zorgen.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Itakura, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.