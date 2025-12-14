Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Opstelling Ajax bekend: Grim kiest opnieuw voor Steur in de basis

Gijs Kila
bron: Ajax
Sean Steur bij zijn debuut in de Champions League
Sean Steur bij zijn debuut in de Champions League Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen Feyenoord in de Klassieker. Trainer Fred Grim heeft zijn opstelling inmiddels bekendgemaakt.

Ajax begint het duel met Feyenoord met Jaros als vaste keuze onder de lat. In de verdediging kiest de technische staf voor Rosa en Wijndal als backs, met Bouwman en Itakura centraal achterin.

Op het middenveld starten Regeer, Steur en Klaassen, waarbij Regeer voor de controle zorgt en Klaassen en Steur de verbindende rollen moeten vervullen. Voorin vormt Dolberg het aanspeelpunt in de spits, geflankeerd door Gloukh en Godts, die met hun creativiteit voor gevaar moeten zorgen.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Itakura, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.

Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
