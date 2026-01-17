Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Opstelling Ajax bekend: Grim wijst vervanger van Wijndal aan

Ajax neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 16:30 uur en Fred Grim heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Grim kiest voor Aaron Bouwman en Rayane Bounida in de basis. Dat gaat ten koste van Josip Sutalo en Oscar Gloukh, die allebei op de reservebank beginnen. Vitezslav Jaros behoudt zijn plek onder de lat. De verdediging wordt gevormd door Lucas Rosa, Ko Itakura, Bouwman en Anton Gaaei.

Op het middenveld staan Youri Regeer, Sean Steur en Davy Klaassen. Bounida krijgt in de voorhoede gezelschap van Kasper Dolberg en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura, Bouwman, Gaaei, Regeer, Steur, Klaassen, Godts, Bounida, Dolberg

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
