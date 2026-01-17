Opstelling Ajax bekend: Grim wijst vervanger van Wijndal aan

Ajax neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 16:30 uur en Fred Grim heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Grim kiest voor Aaron Bouwman en Rayane Bounida in de basis. Dat gaat ten koste van Josip Sutalo en Oscar Gloukh, die allebei op de reservebank beginnen. Vitezslav Jaros behoudt zijn plek onder de lat. De verdediging wordt gevormd door Lucas Rosa, Ko Itakura, Bouwman en Anton Gaaei.

Op het middenveld staan Youri Regeer, Sean Steur en Davy Klaassen. Bounida krijgt in de voorhoede gezelschap van Kasper Dolberg en Mika Godts.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura, Bouwman, Gaaei, Regeer, Steur, Klaassen, Godts, Bounida, Dolberg