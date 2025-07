Opstelling Ajax: Heitinga kiest deze 11 namen, Sutalo geblesseerd

Vanmiddag staat de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding op het programma voor Ajax. Na duels tegen Hibernian en Aarhus is nu het Griekse PAOK de tegenstander. Onder andere Wout Weghorst begint in de basis, net als Steven Berghuis en Bertrand Traoré. Aankoop Raúl Moro zit nog niet bij de selectie.

Update: Josip Sutalo is op de training door zijn enkel gegaan. "Hij is voorlopig uit de roulatie", laat Johan Inan weten via X.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal, Mokio, Traoré, Fitz-Jim, Weghorst, Berghuis, Godts



Wissels Ajax: Reverson, Setford, Kaplan, Verschuren, Edvardsen, Alders, Brobbey, Steur, Bounida, Jetten, Wolff, Van der Vaar, Ünüvar, Van der Pavert, Appiah