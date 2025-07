Opstelling Ajax bekend: Heitinga kiest voor aanwinst in de basis

Trainer John Heitinga kiest voor een elftal waarin Raúl Moro opnieuw een basisplaats krijgt. De Spanjaard start op links, met Steven Berghuis aan de rechterkant en Brian Brobbey in de spits. Het middenveld wordt gevormd door Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Youri Regeer. In het hart van de verdediging staan Aaron Bouwman en Youri Baas.

De ploeg uit Amsterdam werkte al vier oefenwedstrijden af in aanloop naar het toernooi. Tegen Hibernian werd met 6-3 gewonnen, Aarhus GF hield Ajax op 1-1, terwijl PAOK Saloniki (2-1) en KV Mechelen (3-2) werden verslagen. De ontmoeting met Celtic is het eerste oefenduel van deze zomer tegen een club van buiten het Europese vasteland.

Het toernooi in Italië kent een kort maar intensief verloop. Ajax speelt zaterdag om de derde en vierde plaats als het van Celtic verliest, of zondag de finale bij winst. Daarmee krijgt Heitinga in korte tijd een goed beeld van zijn selectie in serieuze wedstrijdomstandigheden.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Mokio, Klaassen, Regeer; Berghuis, Brobbey, Moro