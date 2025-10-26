Opstelling Ajax bekend: Heitinga verandert niets aan CL-elf

Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax gaat zondag op bezoek bij FC Twente, dat tot nu toe veertien punten uit negen wedstrijden heeft verzameld. De wedstrijd in De Grolsch Veste begint om 12.15 uur en is live te zien op ESPN. De Tukkers presteren degelijk in de Eredivisie en willen hun goede vorm vasthouden tegen een worstelend Ajax.

De Amsterdamse club verkeert in zwaar weer en wist de laatste vier wedstrijden niet te winnen. Onder trainer John Heitinga heeft Ajax het moeilijk: tegen sterke tegenstanders als Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1) werd ruim verloren, en ook tegen Sparta (3-3) en AZ (0-2) wist de ploeg geen overwinning te boeken. Na negen wedstrijden heeft Ajax zestien punten verzameld, twee meer dan FC Twente.

John Heitinga kiest na de Champions League-nederlaag bij Chelsea opnieuw voor dezelfde namen tegen FC Twente. Remko Pasveer staat weer in doel, James McConnell op het middenveld en Youri Baas op linksback. Vitezslav Jaros en aanvoerder Davy Klaassen beginnen op de bank, terwijl Josip Sutalo en Ko Itakura opnieuw het centrale duo vormen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Sutalo, Baas; McConnell, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.

