Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Opstelling Ajax bekend: Heitinga voert twee wijzigingen door

Thomas
bron: Ajax
Oscar Gloukh en Raul Moro
Oscar Gloukh en Raul Moro Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondagmiddag de opstelling bekendgemaakt voor de topper tegen PSV in het Philips Stadion. Het duel volgt kort na de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale, waarin de Amsterdammers midweeks met 0-2 onderuitgingen. Vorige week boekte Ajax in de Eredivisie nog een 3-1 overwinning op PEC Zwolle, met Mika Godts als grote uitblinker.

Trainer John Heitinga voert voor de kraker tegen PSV twee wijzigingen door. Kasper Dolberg start in de basis. Wout Weghorst ontbreekt zondag bij Ajax, vanwege fysieke klachten. Ook Lucas Rosa heeft een basisplaats.

Dat gaat ten koste van Anton Gaaei. Naast Dolberg spelen Mika Godts en Oliver Edvardsen, die zomeraankoop Raúl Moro op de bank houdt, net als tegen Inter. Steven Berghuis ontbreekt zondag ook in Eindhoven.

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Dolberg, Godts

