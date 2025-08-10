TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Opstelling Ajax bekend: Heitinga wijst eerste basisopstelling aan

Amber
bron: Ajax1
Marcel Keizer en John Heitinga
Marcel Keizer en John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax trapt zondagmiddag het nieuwe seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie af. De Amsterdammers beginnen met een thuiswedstrijd tegen Telstar en John Heitinga heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Heitinga kiest onder de lat voor Vitezslav Jaros. De verdediging bestaat zondagmiddag uit Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Op het middenveld gaat Heitinga niet voor Jorthy Mokio, maar voor Davy Klaassen. Kenneth Taylor en Steven Berghuis zijn de andere middenvelders.

Voorin ontbreekt Brian Brobbey vanwege een lichte blessure. Wout Weghorst staat in de punt van de aanval, met aanwinst Raúl Moro en Bertrand Traoré op de vleugels. De wedstrijd tussen Ajax en Telstar begint om 14:30 uur.

Opstelling Ajax: Jaros, Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Taylor, Berghuis, Traoré, Weghorst, Moro

Gerelateerd:
John Heitinga

John Heitinga legt keuzes uit: ""Dat houdt de selectie scherp"

0
Jan Streuer

FC Twente had oogje op Ajacied: "We zoeken nu een linkerspits"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd