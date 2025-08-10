Opstelling Ajax bekend: Heitinga wijst eerste basisopstelling aan

Ajax trapt zondagmiddag het nieuwe seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie af. De Amsterdammers beginnen met een thuiswedstrijd tegen Telstar en John Heitinga heeft zojuist zijn opstelling bekendgemaakt.

Heitinga kiest onder de lat voor Vitezslav Jaros. De verdediging bestaat zondagmiddag uit Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal. Op het middenveld gaat Heitinga niet voor Jorthy Mokio, maar voor Davy Klaassen. Kenneth Taylor en Steven Berghuis zijn de andere middenvelders.

Voorin ontbreekt Brian Brobbey vanwege een lichte blessure. Wout Weghorst staat in de punt van de aanval, met aanwinst Raúl Moro en Bertrand Traoré op de vleugels. De wedstrijd tussen Ajax en Telstar begint om 14:30 uur.

Opstelling Ajax: Jaros, Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Taylor, Berghuis, Traoré, Weghorst, Moro