Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Opstelling Ajax bekend: John Heitinga kiest voor nieuwe namen

Gijs Kila
bron: Ajax
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de basiself bekendgemaakt voor het duel met Heracles Almelo in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA trapt de ploeg om 16:45 uur af voor de derde speelronde van het seizoen.

Trainer John Heitinga kiest onder meer voor Jaros onder de lat en een middenveld met Taylor, Gloukh en Fitz-Jim. Ook is er de basisplaats voor Wout Weghorst in de spits, met Berghuis en Moro op de flanken.

Rosa lijkt centraal achterin te spelen samen met Baas, terwijl Gaaei en Wijndal de flanken moeten gaan bestrijken. Ko Itakura ontbreekt in de selectie.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Gaaei, Wijndal, Baas, Taylor, Gloukh, Fitz-Jim, Berghuis, Weghorst, Moro.

Wissels: Pasveer, Reverson, Regeer, Brobbey, Kaplan, Edvardsen, Klaassen, Konadu, Mokio, Šutalo, Alders, Bounida.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Eerbetoon aan Lisa

KIPPENVEL | Ajax-fans staan stil bij om het leven gebrachte Lisa

0
Brian Brobbey

Brobbey staat voor vertrek en krijgt advies: "Dat ligt hem beter"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd