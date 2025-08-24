Opstelling Ajax bekend: John Heitinga kiest voor nieuwe namen

Ajax heeft de basiself bekendgemaakt voor het duel met Heracles Almelo in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA trapt de ploeg om 16:45 uur af voor de derde speelronde van het seizoen.

Trainer John Heitinga kiest onder meer voor Jaros onder de lat en een middenveld met Taylor, Gloukh en Fitz-Jim. Ook is er de basisplaats voor Wout Weghorst in de spits, met Berghuis en Moro op de flanken.

Rosa lijkt centraal achterin te spelen samen met Baas, terwijl Gaaei en Wijndal de flanken moeten gaan bestrijken. Ko Itakura ontbreekt in de selectie.

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Gaaei, Wijndal, Baas, Taylor, Gloukh, Fitz-Jim, Berghuis, Weghorst, Moro.

Wissels: Pasveer, Reverson, Regeer, Brobbey, Kaplan, Edvardsen, Klaassen, Konadu, Mokio, Šutalo, Alders, Bounida.