Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis
Ajax speelt zaterdag de laatste oefenwedstrijd richting het Conference League-duel met FK Vojvodina. De Amsterdammers nemen het vanaf 15:30 uur op tegen Olympiakos.
Het duel wordt afgewerkt achter gesloten deuren, maar is wel live te volgen via het YouTube-kanaal van Ajax, Ajax.nl en de Ajax app. Trainer Míchel heeft inmiddels zijn opstelling bekendgemaakt. Maarten Paes staat onder de lat, met voor hem Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind en Owen Wijndal.
Op het middenveld kiest Míchel voor Youri Regeer, Steven Berghuis en Davy Klaassen. Voorin is Kasper Dolberg van de partij, met Oscar Gloukh en Mika Godts op de vleugels.
Zet in op de WK-finale!
Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis
Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"
Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel
Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"
Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"
Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"
Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
Voormalig Ajacied weg bij Oranje: "Bijzondere plek in mijn hart"
'Pugno naar Ajax': "De hele bank staat op zijn arm getatoeëerd"
Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"
Ajax kent mogelijke opponenten in derde voorronde Conference League
'Ter Stegen klaar om af te reizen naar Amsterdam voor Ajax-transfer'
OFFICIEEL: Ajax haalt spits voor negentien miljoen euro binnen
Ajax bevestigt vertrekt van negentienjarige aanvaller naar Qatar
Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"
Krabbendam doet onthulling: "Reiziger was de droom van de KNVB"
'Italiaanse club denkt aan Godts als alternatief voor Summerville'
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax nog altijd niet afgerond'
Supporters kritisch op Ajax-aanvaller: "Een chagrijnige porum"
'Ajax bijna rond met middenvelder, Saudische club meldt zich'
AD: "Het is een misvatting om te denken dat Ajax armlastig is"
FOTO'S | Weghorst koopt villa van 1,9 miljoen euro in Overijssel
Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"
"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"
Ajax-assistent geprezen: "Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen"
'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Dijkshoorn: "Hij was bij Ajax de keuterboer die er niks van kon"
Ajax-assistent: "Op het veld komt een andere kant van mij naar boven"
In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in