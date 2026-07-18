Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis

Ajax speelt zaterdag de laatste oefenwedstrijd richting het Conference League-duel met FK Vojvodina. De Amsterdammers nemen het vanaf 15:30 uur op tegen Olympiakos.

Het duel wordt afgewerkt achter gesloten deuren, maar is wel live te volgen via het YouTube-kanaal van Ajax, Ajax.nl en de Ajax app. Trainer Míchel heeft inmiddels zijn opstelling bekendgemaakt. Maarten Paes staat onder de lat, met voor hem Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind en Owen Wijndal.

Op het middenveld kiest Míchel voor Youri Regeer, Steven Berghuis en Davy Klaassen. Voorin is Kasper Dolberg van de partij, met Oscar Gloukh en Mika Godts op de vleugels.