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Opstelling Ajax bekend: Marcos Leonardo begint opnieuw in de spits

Joram
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © MTB-Photo

Ajax speelt vanavond om 21.00 uur in eigen huis tegen Atalanta in de Conference League. Trainer Míchel heeft zijn opstelling voor het Europese duel bekendgemaakt.

Marcos Leonardo begint opnieuw als spits, terwijl Tolu Arokodare genoegen moet nemen met een plek op de bank. Ook achterin is er een wijziging. Youri Baas keert terug in de basiself en neemt de plaats in van Dies Janse. 

Verder is het afwachten welke rol Míchel heeft bedacht voor Davy Klaassen. De trainer kan opnieuw kiezen voor de aanvoerder als hangende rechtsbuiten, maar ook een positiewissel met bijvoorbeeld Julian Brandt behoort tot de mogelijkheden.

De opstelling van Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Mokio, Brandt; Klaassen, Leonardo, Gloukh.

De wissels van Ajax: Heerkens, Paes, Kehrer, Tsygankov, Torrents, Janse, Ouazane, Pugno, Abdalla, Bounida, Tolu.

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