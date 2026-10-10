Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Ajax hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC. Míchel Sánchez stuurt de volgende elf namen het veld in.
Míchel is vanwege een aantal blessures bij Ajax gedwongen om wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het laatste duel. In de spits vervangt Tolu Arokodare de geblesseerde Kasper Dolberg. Steven Berghuis is ook niet beschikbaar. Viktor Tsygankov is daarom de rechtsbuiten. Oscar Gloukh start als linksbuiten.
Op het middenveld geeft Míchel de voorkeur aan Sofyan Amrabat. Davy Klaassen moet daarom plaats nemen op de bank. Jorthy Mokio en Julian Brandt completeren het middenveld.
Achterin starten Lucas Rosa, Thilo Kehrer, Youri Baas en Owen Wijndal. Anton Gaaei, Daley Blind en Carlos Henrique ontbreken door blessures. Aaron Bouwman begint op de bank.
De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 21:00.
Volledige opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."
Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"
Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"
Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"
Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België
Ajax heeft goud in handen met Ter Stegen: "Een verrassende deal"
Jong Ajax hard onderuit: rode kaart maakt rampavond compleet
Geelen trots op verandering bij Ajax: "Een wereld van verschil"
Bram van Polen lovend over oud-Ajacied: "Vond hem echt een monster"
Ajax de topfavoriet tegen NEC: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Tadic emotioneel voor Ajax-terugkeer: "Het blijft mijn droomclub"
Ouazane vol vertrouwen bij Ajax: "Goed genoeg is oud genoeg"
Directeur ArenA over Overmars-gerucht: "Nog steeds spijt van"
Ajax ziet ook Pugno wegvallen: "Tot december moet het goed komen"
Vink ziet harde klap voor Ajax: "Hadden een goede formule gevonden"
Ajax zag Goes vertrekken: "Zo’n type hebben we hier nog niet"
Ajax krijgt opsteker richting NEC, Míchel deelt ook slecht nieuws
Schreuder: "Het is op dit moment een ander Ajax, een grote uitdaging"