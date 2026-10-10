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Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC

Sara
bron: Ajax
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Ajax hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC. Míchel Sánchez stuurt de volgende elf namen het veld in.

Míchel is vanwege een aantal blessures bij Ajax gedwongen om wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het laatste duel. In de spits vervangt Tolu Arokodare de geblesseerde Kasper Dolberg. Steven Berghuis is ook niet beschikbaar. Viktor Tsygankov is daarom de rechtsbuiten. Oscar Gloukh start als linksbuiten. 

Op het middenveld geeft Míchel de voorkeur aan Sofyan Amrabat. Davy Klaassen moet daarom plaats nemen op de bank. Jorthy Mokio en Julian Brandt completeren het middenveld.

Achterin starten Lucas Rosa, Thilo Kehrer, Youri Baas en Owen Wijndal. Anton Gaaei, Daley Blind en Carlos Henrique ontbreken door blessures. Aaron Bouwman begint op de bank.

De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 21:00.

Volledige opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

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