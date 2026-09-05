Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede
Ajax maakt zich op voor de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers ontvangen zaterdag PSV in de Johan Cruijff ArenA en hopen tegelijkertijd de eerste thuiszege van het seizoen te boeken. De opstelling is inmiddels bekend.
Ajax begint met Ter Stegen onder de lat. De verdediging bestaat uit Gaaei, Bouwman, Baas en Henrique. Op het middenveld kiest Ajax voor Mokio, Klaassen en Brandt.
Voorin staat Tolu in de punt van de aanval. Gloukh begint op de linkerflank en Berghuis speelt vanaf rechts.
Opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Gloukh, Tolu, Berghuis.
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Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede
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